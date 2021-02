VIDEO Luna Rossa-Ineos 7-1, le regate viste dalla barca italiana (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luna Rossa ha messo il primo (importantissimo) mattoncino di questa sua campagna neozelandese. La Prada Cup è sua. Il sodalizio italiano ha conquistato la coppa grazie ad una serie di regate veramente di altissimo livello. Il punteggio finale, un nettissimo 7-1 rifilato ad Ineos UK, spiega perfettamente come l’imbarcazione italiana abbia incantato nella baia di Auckland. A questo punto, quindi, Luna Rossa si rimbocca le maniche e andrà a sfidare Team New Zealand nell’attesissima America’s Cup che prenderà il via nei primi giorni di marzo. Per il momento andiamo a gustarci le immagini delle ultime due regate, riprese direttamente dalle imbarcazioni. Un modo ulteriore per celebrare il lavoro ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha messo il primo (importantissimo) mattoncino di questa sua campagna neozelandese. La Prada Cup è sua. Il sodalizio italiano ha conquistato la coppa grazie ad una serie diveramente di altissimo livello. Il punteggio finale, un nettissimo 7-1 rifilato adUK, spiega perfettamente come l’imzioneabbia incantato nella baia di Auckland. A questo punto, quindi,si rimbocca le maniche e andrà a sfidare Team New Zealand nell’attesissima America’s Cup che prenderà il via nei primi giorni di marzo. Per il momento andiamo a gustarci le immagini delle ultime due, riprese direttamente dalle imzioni. Un modo ulteriore per celebrare il lavoro ...

SkySport : Luna Rossa batte Team Uk e vince la Prada Cup: ora la sfida a New Zealand. VIDEO - Corriere : La vittoria di Luna Rossa in un minuto: la gara, la gioia e la festa - SkySport : LUNA ROSSA DA SOGNO Torna in finale di #AmericasCup ??? @guidomeda ?? - OA_Sport : VIDEO Luna Rossa-Ineos 7-1, le regate viste dalla barca italiana #LunaRossa #PRADACup #PRADACupFinal #AmericasCup… - giove_luna : RT @sabri_giannini: Record di decessi per covid19, ristoranti teatri cinema chiusi. E disoccupati. Però i tifosi possono tutto e postarsi a… -