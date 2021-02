VIDEO Filippo Ganna domina ancora a cronometro: la vittoria nella seconda tappa dell’UAE Tour 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutto secondo copione. La seconda tappa della UAE Tour 2021 è stata occasione per ammirare ancora una volta Filippo Ganna. La cronometro individuale ad Hudayriat Island di 13 km ha visto infatti il successo del corridore italiano del Team Ineos, che ha ottenuto così l’ottava vittoria in una prova contro il tempo. Il campione del mondo delle specialità si è confermato il più forte in questa particolare specialità, precedendo di 14? l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education First) e di 21? il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates). Una giornata condizionata dal caso di positività al Covid-19 di un membro della Alpecin-Fenix, che ha costretto la squadra del neerlandese Mathieu van der Poel a ritirarsi, dopo che proprio l’orange si era ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutto secondo copione. Ladella UAEè stata occasione per ammirareuna volta. Laindividuale ad Hudayriat Island di 13 km ha visto infatti il successo del corridore italiano del Team Ineos, che ha ottenuto così l’ottavain una prova contro il tempo. Il campione del mondo delle specialità si è confermato il più forte in questa particolare specialità, precedendo di 14? l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education First) e di 21? il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates). Una giornata condizionata dal caso di positività al Covid-19 di un membro della Alpecin-Fenix, che ha costretto la squadra del neerlandese Mathieu van der Poel a ritirarsi, dopo che proprio l’orange si era ...

