VIDEO Antonio Tiberi scivola sulla sabbia all’UAE Tour Brutta caduta all’arrivo

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La seconda tappa della UAE2021, come da pronostico, ha sorriso a Filippo Ganna. La cronometro individuale ad Hudayriat Island di 13 km è stata favorevole al corridore italiano del Team Ineos, che ha ottenuto l’ottava vittoria in una prova contro il tempo. Il campione del mondo delle specialità si è confermato leader in questa particolare specialità, precedendo di 14? l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education First), mentre in terza posizione troviamo il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), il quale ha perso 21? dall’alfiere tricolore. Una giornata condizionata dal caso di positività al Covid-19 di un membro della Alpecin-Fenix, che ha costretto la compagine del fuoriclasse neerlandese Mathieu van der Poel a ritirarsi, dopo che proprio l’orange si era imposto nella prima tappa. Altro episodio significativo poi è stata ladel nostro ...