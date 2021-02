VIDEO | A Matera e Potenza partono le vaccinazioni agli over 80

(Di lunedì 22 febbraio 2021) POTENZA – È partita questa mattina a Potenza e a Matera la campagna vaccinale Covid-19 per i cittadini che hanno compiuto o compiranno 80 anni entro il 31 dicembre 2021. A Potenza gli interessati sono stati inseriti in un calendario giornaliero, a partire da oggi 22 febbraio fino a domenica 28, secondo ordine alfabetico con l’indicazione della fascia oraria di vaccinazione. Il direttore dell’Asp-Azienda sanitaria di Potenza, Lorenzo Bochicchio, ha precisato che non è necessaria la prenotazione ma basterà presentarsi alla tendostruttura in piazza della Stazione – fermata San Carlo a Potenza nel giorno e nell’ora stabiliti.

