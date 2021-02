Via Piave | mercato ok ma è polemica sulle nuove restrizioni VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – 22 febbraio 2021: è questo il giorno dell’apertura del ‘nuovo’di via, nel cuore di Salerno. Il progetto – dall’iter, in verità, travagliato – è stato realizzato dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Vincenzo Napoli, visibilmente soddisfatto, dice: “Abbiamo dotato i posteggi dei servizi di acqua ed elettricità. Il virus è stata una mazzata per gli operatori. Con questa nuova struttura, sicura ed accogliente, cerchiamo di aiutarli a riprendersi”. Sui recenti provvedimenti di chiusura di Santa Teresa: “La zona arancione, con il divieto di spostamento tra Comuni, ha impedito alla provincia di riversarsi a Salerno”. Approfondisce l’assessore municipale al commercio, Dario Loffredo: “Oggi la città si dota di unmoderno, ispirato a quelli mediterranei”. Annuncia: “Lavoriamo per ...