Via Orti Portuensi, uomo accusa malore al volante e provoca incidente (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – incidente mortale questa mattina poco dopo le 8 in vicolo degli Orti Portuensi a Roma. Un uomo, italiano di 80 anni, mentre era alla guida di una Ford Fiesta, colto probabilmente da malore ha sbandato e urtato alcuni veicoli in sosta. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale XII Gruppo Monteverde per accertare la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche il personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma –mortale questa mattina poco dopo le 8 in vicolo deglia Roma. Un, italiano di 80 anni, mentre era alla guida di una Ford Fiesta, colto probabilmente daha sbandato e urtato alcuni veicoli in sosta. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale XII Gruppo Monteverde per accertare la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche il personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’

