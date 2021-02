Via libera di Palazzo Chigi al decreto anti-Covid. Stop agli spostamenti fino al 27 marzo. Nelle zone rosse il divieto vale anche verso altre abitazioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica – riferisce una nota della presidenza del Consiglio – , il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. fino al 27 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da-19. “In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica – riferisce una nota della presidenza del Consiglio – , ildispone la prosecuzione,al 272021, su tutto il territorio nazionale, deldi spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.al 27 ...

