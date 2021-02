Vespucci | la nave più bella del mondo | compie 90 anni il veliero simbolo dell’Italia

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono novanta tondi tondi. Oggi 22 febbraio, infatti, lascuola della Marina militare italiana, la mitica Amerigo, festeggia i suoi primi 90 di attività dal momento del varo: il 22 febbraio 1931. In quella data dagli stabilimenti nautici di Castellammare di Stabia (Napoli) uscì un gioiello assoluto che continua il suo viaggio attraverso i decenni per solcare i mari delnel corso del tempo. Nata come Regiascuola dell’allora Regno d’Italia, laè da sempre uno dei simboli della Marina. Migliaia di visitatori ogni anno Ma ormai, e da molto tempo, lasimboleggia l’Italia nel. Ogni volta che approda in un porto di un Paese straniero attira immancabilmente moltissimi curiosi e visitatori. In qualche modo raffigura anche un ...