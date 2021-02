Venerus lancia «Magica Musica» che si libra leggero e vola alto Significato e recensione

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Partiamo da un assunto:è un’artista dileggera che vale la pena conoscere e ascoltare. Essere leggeri è ciò che permette diresulle cose, ad esempio se ci si pone in ottica Italo Calvino (che della levità affermò, tra l’altro: «Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall', non avere macigni sul cuore»). Per tale prospettiva,non poteva che mettere a fuoco la sua arte in un primo album d’esordio chesse senza pesi eccessivi verso l’apice (con lo zampino dell'amico producer Mace, che tra l'altro proprio in questi giorni ha sfornato un altro album bomba dal titolo OBE). Letteralmente. E così il suo primo album appena in release - che segue il bellissimo EP Love Anthem (che se ...