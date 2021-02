Vendere casa in Italia nel 2021: quali fattori influenzano le tempistiche? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scorso anno è stato complicato sotto vari punti di vista. La crisi finanziaria conseguente alla pandemia ha avuto degli effetti notevoli su molti campi e non c’è da sorprendersi se molte persone abbiano difficoltà a Vendere o acquistare casa. Contrariamente a quanto si pensi, il settore immobiliare non ha subito gravi scossoni da questa crisi. Piuttosto, si è registrato un incremento significativo di ricerche di appartamenti più grandi, forse dovuto principalmente alla necessità di cercare una casa più comoda in cui passare il tempo libero. Il primo passo per Vendere o acquistare un immobile più velocemente è senza dubbio la valutazione dello stesso. Per non rischiare una valutazione errata che può pregiudicare il successo dell’operazione, la scelta migliore sarebbe rivolgersi ad un’agenzia immobiliare ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scorso anno è stato complicato sotto vari punti di vista. La crisi finanziaria conseguente alla pandemia ha avuto degli effetti notevoli su molti campi e non c’è da sorprendersi se molte persone abbiano difficoltà ao acquistare. Contrariamente a quanto si pensi, il settore immobiliare non ha subito gravi scossoni da questa crisi. Piuttosto, si è registrato un incremento significativo di ricerche di appartamenti più grandi, forse dovuto principalmente alla necessità di cercare unapiù comoda in cui passare il tempo libero. Il primo passo pero acquistare un immobile più velocemente è senza dubbio la valutazione dello stesso. Per non rischiare una valutazione errata che può pregiudicare il successo dell’operazione, la scelta migliore sarebbe rivolgersi ad un’agenzia immobiliare ...

Immobiliare, trattative lampo fra chi vende e compra. Con il Covid cresce anche la voglia di seconde case Chiusano: aumentano le richieste di appartamenti da ristrutturare per sfruttare i bonus fiscali. Fiaip: chiediamo al governo la proroga di 5 anni del super bonus del 110% e una tassa unica sulla casa.

Lo scorso anno è stato complicato sotto vari punti di vista. La crisi finanziaria conseguente alla pandemia ha avuto degli effetti notevoli su molti campi e ...Chiusano: aumentano le richieste di appartamenti da ristrutturare per sfruttare i bonus fiscali. Fiaip: chiediamo al governo la proroga di 5 anni del super bonus del 110% e una tassa unica sulla casa.