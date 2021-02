Velocità e tecnica contro potenza e freddezza | Mbappé-Haaland | la nuova sfida del calcio europeo dopo il decennio Messi-Ronaldo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’andata degli ottavi di finale di Champions League, oltre alla riscoperta del bello, è servita a certificare il livello planetario di due giocatori che hanno oscurato i giorni infrasettimanali die Cristiano. Il primo, Kylian, s’è messo la corona al Camp Nou, la casa dell’argentino, realizzando la tripletta che ha lanciato il Psg, mentre il secondo, Erling, ha guidato la rimonta del suo Dortmund sul campo del Siviglia con una doppietta che gli ha garantito il primato momentaneo nella classifica marcatori. Per capire l’importanza dei due nuovi fuoriclasse delmondiale è necessario dare una rapida sbirciatina alle statistiche. Con i tre gola segno nello stadio del Barcellona,ha eguagliato l’unico precedente di ...

