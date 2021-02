Varianti e vaccino troppo lento, verso la terza ondata? Bollettino, il segnale choc dai ricoveri (Di lunedì 22 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia torna a essere preoccupante, come ampiamente previsto dagli esperti, che da diverse settimane hanno avvertito il pericolo di una nuova ondata determinata dalla diffusione delle Varianti del Covid, in particolare quella inglese. Il Bollettino di lunedì 22 febbraio dà conto di 9.630 contagiati, 10.335 guariti e 274 morti su 170.672 tamponi analizzati, con tasso di positività al 5,6 per cento (+0,3 rispetto a ieri). Questi numeri presi singolarmente non sembrano particolarmente allarmanti, ma lo sono se confrontati con quelli della scorsa settimana, quando erano stati decisamente inferiori. I dati che fanno salire l'attenzione sono soprattutto quelli inerenti il sistema sanitario nazionale: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +351, mentre quello dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia torna a essere preoccupante, come ampiamente previsto dagli esperti, che da diverse settimane hanno avvertito il pericolo di una nuovadeterminata dalla diffusione delledel Covid, in particolare quella inglese. Ildi lunedì 22 febbraio dà conto di 9.630 contagiati, 10.335 guariti e 274 morti su 170.672 tamponi analizzati, con tasso di positività al 5,6 per cento (+0,3 rispetto a ieri). Questi numeri presi singolarmente non sembrano particolarmente allarmanti, ma lo sono se confrontati con quelli della scorsa settimana, quando erano stati decisamente inferiori. I dati che fanno salire l'attenzione sono soprattutto quelli inerenti il sistema sanitario nazionale: oggi il saldo deiin reparti Covid è +351, mentre quello dei ...

