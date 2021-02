Varianti Covid, il microbiologo: “Più che contare le mutazioni, capire come funzionano. Fondamentali comportamenti e vaccinazioni” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “come noi il virus vuole vivere”. Ed è per questo che muta e muta, sempre alla ricerca di ospiti da infettare e garantirsi la sopravvivenza. La cronaca di questi giorni è inondata da una cascata di nuove Varianti: inglese, sudafricana, brasiliana, anglo-nigeriana, anglo-californiana, scozzese. Una sorta di labirinto in cui ci perdiamo temendo non ci sia via d’uscita. Abbiamo chiesto al dottor Claudio Farina, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, fronte estremo della battaglia al coronavirus durante la prima ondata, fino a che punto dobbiamo temere la voglia di vivere di Sar Cov 2 e come possiamo eliminarlo davvero dalle nostre vite. “Dobbiamo fargli terra bruciata intorno con le vaccinazioni e con i comportamenti responsabili“. E così che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “noi il virus vuole vivere”. Ed è per questo che muta e muta, sempre alla ricerca di ospiti da infettare e garantirsi la sopravvivenza. La cronaca di questi giorni è inondata da una cascata di nuove: inglese, sudafricana, brasiliana, anglo-nigeriana, anglo-californiana, scozzese. Una sorta di labirinto in cui ci perdiamo temendo non ci sia via d’uscita. Abbiamo chiesto al dottor Claudio Farina, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, fronte estremo della battaglia al coronavirus durante la prima ondata, fino a che punto dobbiamo temere la voglia di vivere di Sar Cov 2 epossiamo eliminarlo davvero dalle nostre vite. “Dobbiamo fargli terra bruciata intorno con lee con iresponsabili“. E così che ...

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Non ho il reparto pieno di varianti covid. Nella comunicazione bisogna fare molta att… - fanpage : Tutta Italia in zona arancione. La proposta per frenare il contagio #20febbraio - Cere_Da_niele : RT @VSalute4: #coronavirus, nonostante allerta #varianti e restrizioni in diverse parti d’Italia, è stato un #weekend di #assembramenti >… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: L'italia chiusa in casa,aziende chiuse, le varianti covid che galoppano in tutte le regioni..e in 4 giorni 1400 clande… -