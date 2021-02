Variante inglese da mamma a bambino in gravidanza | l’esperto | “No rischi”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Recentemente qui a Parigi abbiamo avuto dei casi di trasmissione verticale mamma-bambino dovuta alla variante inglese. Questi casi non hanno comportato alcun problema per il bambino, che è stato sostanzialmente o quasi asintomatico ed ha eliminato il virus senza problemi nel 98-99% delle situazioni infette per via verticale. Inoltre, non possiamo dire se effettivamente la variante inglese sia più trasmissibile verticalmente rispetto al ‘wild type’, ma anche se venisse trasmessa non creerebbe problemi più dell’altro ceppo”. A dirlo è Daniele De Luca, presidente dell’European society for pediatric and neonatal intensive care (Espnic) e professore di Neonatologia dell’Università Paris Saclay, componente del comitato di esperti dell’Oms che ha recentemente pubblicato il documento ‘Definition and categorization of the timing of mother-to-child transmission of SARS-CoV-2’. “Il valore scientifico di questo studio è elevato- assicura de Luca- perché dopo quasi un anno di pandemia abbiamo potuto capire che il virus effettivamente passa dalla placenta ed entra a far parte di quella famiglia di agenti infettivi verticalmente trasmissibili. Una volta venivano chiamati ‘gruppo Torch‘ e oggi comprendono il toxoplasma, il citomegalovirus e lo Zika virus”.