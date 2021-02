Valle Galeria – Lega: Bocciatura del tar schiaffo a tutti i cittadini (Di lunedì 22 febbraio 2021) – “Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da cittadini ed associazioni per contrastare la decisione di autorizzare nuove discariche di inerti e fanghi nella Valle Galeria, un vero insulto alla zona vista la decisione della Raggi del 31 dicembre 2019 di aprire una nuova discarica a Monte Carnevale, a pochissimi passi da Malagrotta e dallo stabilimento di ponte Malnome dove ancora oggi avviene la trasferenza dei rifiuti”. Così in una nota Fabrizio Santori Lega Roma, Daniele Catalano già Capogruppo Lega Municipio XI e Davide Caretta deLegato piani di zona Coordinamento Lega Municipio XI. “Rimaniamo basiti da questa decisione visti anche i tanti pareri tecnici contrari pervenuti in questi mesi, come ad esempio quello dell’Ispra che aveva di fatto bocciato la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021) – “Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati daed associazioni per contrastare la decisione di autorizzare nuove discariche di inerti e fanghi nella, un vero insulto alla zona vista la decisione della Raggi del 31 dicembre 2019 di aprire una nuova discarica a Monte Carnevale, a pochissimi passi da Malagrotta e dallo stabilimento di ponte Malnome dove ancora oggi avviene la trasferenza dei rifiuti”. Così in una nota Fabrizio SantoriRoma, Daniele Catalano già CapogruppoMunicipio XI e Davide Caretta deto piani di zona CoordinamentoMunicipio XI. “Rimaniamo basiti da questa decisione visti anche i tanti pareri tecnici contrari pervenuti in questi mesi, come ad esempio quello dell’Ispra che aveva di fatto bocciato la ...

