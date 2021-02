Vaccino Sanofi-Gsk, al via test clinici di fase 2 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Al via i test clinici di fase 2 per il candidato Vaccino anti-Covid, a base di proteine ricombinanti adiuvate, 'targato' Sanofi-Gsk. Lo annunciano le due aziende farmaceutiche, riferendo che lo studio, condotto su 720 volontari over 18, è mirato a selezionare la dose di antigeni più appropriata per ottenere una risposta immunitaria ottimale, in particolare negli anziani. Se i risultati saranno positivi, la fase 3 dovrebbe iniziare nel secondo trimestre 2021 e la disponibilità del Vaccino è prevista nel quarto trimestre 2021. Al contempo - riferiscono i due gruppi in una nota - sono in corso ricerche parallele su nuove varianti di Sars-CoV-2. Lo scorso dicembre le aziende avevano annunciato un ritardo nella sperimentazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Al via idi2 per il candidatoanti-Covid, a base di proteine ricombinanti adiuvate, 'targato'-Gsk. Lo annunciano le due aziende farmaceutiche, riferendo che lo studio, condotto su 720 volontari over 18, è mirato a selezionare la dose di antigeni più appropriata per ottenere una risposta immunitaria ottimale, in particolare negli anziani. Se i risultati saranno positivi, la3 dovrebbe iniziare nel secondo trimestre 2021 e la disponibilità delè prevista nel quarto trimestre 2021. Al contempo - riferiscono i due gruppi in una nota - sono in corso ricerche parallele su nuove varianti di Sars-CoV-2. Lo scorso dicembre le aziende avevano annunciato un ritardo nella sperimentazione del ...

