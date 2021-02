Vaccino Covid | Zingaretti | “Case farmaceutiche permettano la produzione in tutti i siti industriali capaci di farlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Per “raggiungere presto l’obiettivo della liberazione dalla pandemia”,didovrebbero “poter produrre” ilanti-. A dirlo il presidente della regione Lazio e segretario del Pd, Nicola, nel corso del convegno “Cantieri nel Lazio – Investimenti per la ripresa”.specifica che dovremmo spingere affinché le– anche quelle con il brevetto, anche con indennità –ladelanti-” in, appunto. Il leader del Pd sottolinea, ancora, che il Lazio ha ...