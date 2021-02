Vaccino Covid: si può fare dal medico di base. Come funzionerà? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Vaccino Covid sarà somministrato anche dal medico di base: sottoscritto l’accordo tra le associazioni di categoria, le Regioni e il Governo. Il coinvolgimento dei medici di famiglia nel piano vaccinale pronto a partire già dalla prossima settimana in alcuni territori. Come funzionerà? Spostamenti tra regioni: verso blocco fino a fine marzo. Le opzioni del Governo Draghi Vaccino Covid: lo farà anche il medico di base Il Vaccino Covid potrà essere somministrato anche dal medico di base: in base all’accordo recentemente sottoscritto tra associazioni di categoria, Regioni e Governo, i medici di famiglia saranno pienamente ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilsarà somministrato anche daldi: sottoscritto l’accordo tra le associazioni di categoria, le Regioni e il Governo. Il coinvolgimento dei medici di famiglia nel piano vaccinale pronto a partire già dalla prossima settimana in alcuni territori.? Spostamenti tra regioni: verso blocco fino a fine marzo. Le opzioni del Governo Draghi: lo farà anche ildiIlpotrà essere somministrato anche daldi: inall’accordo recentemente sottoscritto tra associazioni di categoria, Regioni e Governo, i medici di famiglia saranno pienamente ...

