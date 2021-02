Vaccino Covid | Franco Locatelli | “All’Italia entro un mese 13 milioni di dosi”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Con la fine deldi marzo, e quindi l’arrivo della primavera, l’Italia dovrebbe poter contare su 13didi vaccini complessivamente, dall’inizio della campagna vaccinale. Strumenti a disposizione contro il Coronavirus che sta accrescendo la sua aggressività grazie alla seconda ondata ricca, purtroppo, di varianti. Da quella inglese, la più diffusa, a quella brasiliana e alla sudafricana, solo per citare le più note. Finora pocheL’annuncio arriva dal professor, il presidente del Consiglio superiore di sanità.ha parlato di vaccini contro ilalla trasmissione televisiva Mezz’ora in più di Lucia Annunziata su Rai Tre, il 21 febbraio. “La limitante di questa prima fase – ha dichiarato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

La Repubblica

La trama di South ParQ The Vaccination Special Lo speciale vedrà i cittadini di South ParQ chiedere a gran voce ilanti- 19. Sfortunatamente, un nuovo esilarante gruppo militare (..."Grazie a tutti i medici di medicina generale del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l'intesa con governo e regioni per somministrare il. La loro capillarità e il loro ...I novantuno nuovi contagi riscontrasti ieri dalla Asl di Latina chiudono la migliore settimana da molti mesi a questa parte. Appena 493 nuovi contagiati in sette giorni, sono sempre tantissimi, ...Milano, 22 feb. (askanews) - "Milano era una città che stava vivendo un momento di grande espansione, dava molte opportunità non solo alla ...