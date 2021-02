Vaccino Covid | a Bolzano aperte registrazioni docenti e ATA di età fra 40 e 55 anni

Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - fattoquotidiano : Covid, il ministro Garavaglia: “Il turismo riparte se tutti fanno il vaccino. Chi chiude per primo la campagna ha v… - Stop_SelfInjury : RT @TarroGiulio: Il vaccino Covid di Astrazeneca sarà testato su bambini e adolescenti, che non hanno bisogno di questo vaccino sia perchè… - FrancescoCal5 : #Generazioni a confronto in era #covid Mio padre, fresco di #vaccino fatto oggi, e mio nipote, costretto a casa dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

La Repubblica

A prescindere dal recente annunciato taglio tra il 10 e il 15% di dosi sull'ultima fornitura, le Regioni stanno utilizzando ancora poco le fiale delAstrazeneca già arrivate. Su oltre 542mila dosi arrivate in Italia entro il 13 febbraio, ne sono state impiegate poco più di 110mila, circa il 20% (dato aggiornato ad oggi). Tra le Regioni più ...Read More World: studio Scozia, crollano ricoveri dopo prima dose 22 Febbraio 2021 IlAstraZeneca dopo la prima dose riduce del 94% i ricoveri in ospedale per. Il...Carpi, la figlia di Onelia Calzolari, 101 anni: "Sta bene ma non può arrivare fino all’ambulatorio. Mi hanno detto di pagare il trasporto" ...8689, invece, gli operatori, docenti e non, del mondo della scuola che si sono detti disponibili a sottoporsi al vaccino. Domani, in Piemonte, altre 51.480 dosi Pfizer ...