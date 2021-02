Vaccino AstraZeneca, “malori” in Germania (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati In Germania, in alcune cliniche, Braunschweig a Leer e a Minden-L?bbecke, nella regione del Nord Reno-Westfalia, più operatori di quanti attesi, che hanno ricevuto il Vaccino AstraZeneca, hanno sviluppato reazioni. L’attesa era di effetti collaterali nel 10-15% dei dipendenti, mentre sono arrivati al 40%. Le vaccinazioni sono state sospese temporaneamente non per una questione di sicurezza, ma perché a causa di questi malesseri non ci sarebbe stato abbastanza personale al lavoro: 37 dipendenti su 88 nella clinica di Braunschweig sono stati temporaneamente inabili al lavoro. L’Istituto Paul Ehrlich, l’istituzione federale tedesca che si occupa di vaccini, sta cercando di capire come mai. Probabilmente, le strutture in cui questi “malori” si sono manifestati avevano ricevuto lo stesso lotto di ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati In, in alcune cliniche, Braunschweig a Leer e a Minden-L?bbecke, nella regione del Nord Reno-Westfalia, più operatori di quanti attesi, che hanno ricevuto il, hanno sviluppato reazioni. L’attesa era di effetti collaterali nel 10-15% dei dipendenti, mentre sono arrivati al 40%. Le vaccinazioni sono state sospese temporaneamente non per una questione di sicurezza, ma perché a causa di questi malesseri non ci sarebbe stato abbastanza personale al lavoro: 37 dipendenti su 88 nella clinica di Braunschweig sono stati temporaneamente inabili al lavoro. L’Istituto Paul Ehrlich, l’istituzione federale tedesca che si occupa di vaccini, sta cercando di capire come mai. Probabilmente, le strutture in cui questi “” si sono manifestati avevano ricevuto lo stesso lotto di ...

