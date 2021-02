"Vaccino Astrazeneca dà fastidio perché costa poco". Il sospetto dell'ad di Irbm Pomezia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non si giustifica questo accanimento sul Vaccino Astrazeneca, è un tiro al Vaccino insopportabile. Ho il sospetto che questo Vaccino dia fastidio perché costa troppo poco”. Così Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, azienda italiana che collabora alla produzione, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “L’università di Oxford, facendo una cosa da prefazione ad un libro di etica, ha imposto l’idea che il Vaccino è veramente un bene comune. È stata fatta una scelta etica, in pandemia non si guadagna sul Vaccino e quindi il Vaccino è venduto a 2 euro e 80 centesimi. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non si giustifica questo accanimento sul, è un tiro alinsopportabile. Ho ilche questodiatroppo”. Così Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di, azienda italiana che collabora alla produzione, ai microfonia trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “L’università di Oxford, facendo una cosa da prefazione ad un libro di etica, ha imposto l’idea che ilè veramente un bene comune. È stata fatta una scelta etica, in pandemia non si guadagna sule quindi ilè venduto a 2 euro e 80 centesimi. ...

