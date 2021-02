Vaccino anti Covid dal medico di base: ecco come fare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Continua la campagna vaccinale in Italia. A partire da oggi il medico di base sarà coinvolto nelle vaccinazioni anti- Covid-19. ecco come Si stanno compiedno importanti passi in avanti in Italia, per quanto riguarda le politiche di vaccinazione anti-Covid. Il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, ha fatto sapere, nel corso della riunione di oggi, che è stato “sottoscritto un importante protocollo d’intesa con i medici di base per le vaccinazioni da Covid-19”. L’accordo prevede infatti il diretto cinvolgimento del medico di base. Ad ogni medico sarà fornito un approvvigionamento di dosi che “gli ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Continua la campagna vaccinale in Italia. A partire da oggi ildisarà coinvolto nelle vaccinazioni-19.Si stanno compiedno importpassi in avin Italia, per quanto riguarda le politiche di vaccinazione. Il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, ha fatto sapere, nel corso della riunione di oggi, che è stato “sottoscritto un importante protocollo d’intesa con i medici diper le vaccinazioni da-19”. L’accordo prevede infatti il diretto cinvolgimento deldi. Ad ognisarà fornito un approvvigionamento di dosi che “gli ...

eziomauro : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - fanpage : Nonna Livia ha percorso 15 chilometri a piedi, partendo da casa sua 4 ore prima per arrivare puntuale al suo appunt… - MediasetTgcom24 : Avellino, nonna Livia cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid #covid - quellalidia : RT @StampaEmbaCuba: '#Cuba produce l'unico vaccino anti-Covid pubblico, ovvero finanziato, sviluppato e prodotto interamente dallo Stato ed… - SorienteSara : RT @La7tv: #nonelarena Il mediatore di vaccini del mercato parallelo: 'Israele paga una dose di vaccino Pfizer 28 dollari, gli Stati Uniti… -