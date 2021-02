Vaccino anti-Covid dai medici di base, c’è il via libera. Il video (Di lunedì 22 febbraio 2021) Vaccino anti-Covid dai medici di base, c’è il via libera Roma, 21 feb. (askanews) – Vaccini contro il Covid-19 anche dai medici di base. È stato siglato il protocollo d’intesa nazionale tra medici di famiglia, governo e regioni per inquadrare le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale. Le linee guida poi dovranno essere declinate a livello regionale. Hanno aderito i sindacati dei medici di famiglia Fimmg, Snami, Smi e Intesa Sindacale. Secondo il Segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti, il via ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021)daidi, c’è il viaRoma, 21 feb. (askanews) – Vaccini contro il-19 anche daidi. È stato siglato il protocollo d’intesa nazionale tradi famiglia, governo e regioni per inquadrare le modalità di partecipazione deidina generale nella campagna di vaccinazione nazionale. Le linee guida poi dovranno essere declinate a livello regionale. Hanno aderito i sindacati deidi famiglia Fimmg, Snami, Smi e Intesa Sindacale. Secondo il Segretario nazionale della Federazione italiana deidina generale (Fimmg) Silvestro Scotti, il via ...

