Vaccino, all Ismett di Palermo avviata campagna per over 80 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Palermo - E' iniziata oggi all'Ismett la campagna di vaccinazione per le persone con pi di 80 anni di et . La prima persona ad aver ricevuto il Vaccino una donna di Palermo, Angela Zaffuto, di 80 anni.

