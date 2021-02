Vaccino, a farlo “Vacci”: band medici di Bologna suona contro fake news (Di lunedì 22 febbraio 2021) BOLOGNA – Tolti i camici, imbracciano ancora una volta i loro strumenti e, accompagnati dal sax di Andrea Innesto, musicista di Vasco e di Lorendana Bertè, si cimentano in una canzone, “Vacci”, per sventare le fake news sui vaccini anti Covid-19. Sono i medici bolognesi della band Doctor Life che, per convincere gli scettici a vaccinarsi, hanno scelto la musica e realizzato un clip, al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’attore Giorgio Comaschi, il celeberrimo paroliere Mogol, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e Diego Abatantuono. I medici di Doctor Life, che da tempo uniscono la passione per il loro lavoro alla musica e alla voglia di educare alla salute, grazie alla penna ironica di Giuseppe Cervino, smontano dunque luoghi comuni e rassicurano sull’importanza della vaccinazione: “La paranoia mi ha paralizzato- cantano- cosa direbbe chi ha studiato? Direbbe vacci”. E ancora se “c’è qualcuno che me lo giura che non c’è niente da aver paura”, bisogna “dare retta a chi è competente e ci dice vacci”. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) BOLOGNA – Tolti i camici, imbracciano ancora una volta i loro strumenti e, accompagnati dal sax di Andrea Innesto, musicista di Vasco e di Lorendana Bertè, si cimentano in una canzone, “Vacci”, per sventare le fake news sui vaccini anti Covid-19. Sono i medici bolognesi della band Doctor Life che, per convincere gli scettici a vaccinarsi, hanno scelto la musica e realizzato un clip, al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’attore Giorgio Comaschi, il celeberrimo paroliere Mogol, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e Diego Abatantuono. I medici di Doctor Life, che da tempo uniscono la passione per il loro lavoro alla musica e alla voglia di educare alla salute, grazie alla penna ironica di Giuseppe Cervino, smontano dunque luoghi comuni e rassicurano sull’importanza della vaccinazione: “La paranoia mi ha paralizzato- cantano- cosa direbbe chi ha studiato? Direbbe vacci”. E ancora se “c’è qualcuno che me lo giura che non c’è niente da aver paura”, bisogna “dare retta a chi è competente e ci dice vacci”.

