Vaccini, Pil, decessi: siamo i peggiori in Europa nella lotta al Covid. I dati (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci hanno fatto una testa come un pallone sul "modello italiano" preso ad esempio in tema di pandemia. Niente di più falso, tutti gli indicatori, Vaccini, morti, Pil dicono il contrario. L'Italia è in cima alla classifica dei Paesi che hanno reagito peggio al mondo alla pandemia. Un excursus sulle pagine di Libero racconta la realtà per quella che è. E se il premier Draghi non si darà una mossa per invertire la tendenza saranno guai. Morti, Pil, Vaccini: l'Italia ha reagito peggio di tutti "Morti, economia e campagna vaccinale: in sostanza abbiamo fallito ogni possibile target". Per questo occorre più che mai fornire la discontinuità tanto proclamata. Che dalle prime mosse del governo non sembra arrivare. "nella lista degli Stati con più decessi in relazione alla popolazione (escludendo microcosmi come Gibilterra e San ...

