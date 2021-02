Vaccini, oltre 3 milioni e mezzo di somministrazioni: 1 milione e 300 mila hanno ricevuto anche la seconda dose (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 1.334.719 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino e possono sentirsi al sicuro dalla minaccia del contagio da Coronavirus. La campagna vaccinale in Italia va avanti da quasi tre mesi – tra vari stop and go – e fino ad ora sono state 3.585.142 le somministrazioni in totale, su 4.692.460 dosi consegnate al nostro Paese. La priorità, come noto, la si è data ai soggetti più a rischio. Stando agli ultimi dati del governo, tra le categorie che hanno avuto il diritto prioritario di ricevere il farmaco contro il Covid la situazione è questa: gli operatori sanitari e sociosanitari sono a quota 2.221.059 di somministrazioni, il personale non sanitario è arrivato a 645.152 dosi iniettate, gli ospiti delle strutture residenziali ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 1.334.719 le persone cheladi vaccino e possono sentirsi al sicuro dalla minaccia del contagio da Coronavirus. La campagna vaccinale in Italia va avanti da quasi tre mesi – tra vari stop and go – e fino ad ora sono state 3.585.142 lein totale, su 4.692.460 dosi consegnate al nostro Paese. La priorità, come noto, la si è data ai soggetti più a rischio. Stando agli ultimi dati del governo, tra le categorie cheavuto il diritto prioritario di ricevere il farmaco contro il Covid la situazione è questa: gli operatori sanitari e sociosanitari sono a quota 2.221.059 di, il personale non sanitario è arrivato a 645.152 dosi iniettate, gli ospiti delle strutture residenziali ...

