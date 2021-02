Vaccini, De Luca: Il Governo acceleri sulle forniture. Dobbiamo produrli in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ci auguriamo che il nuovo Governo, ma non c’è da farsi illusioni, dia un’accelerazione alle forniture di Vaccini”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un evento che si è tenuto all’Eav, fa il punto sui Vaccini. “Credo che bisogni fare due cose: accelerare i tempi di valutazione dei Vaccini da parte dell’Aifa, oltre che dell’Ema, i tempi di attività di queste agenzie per la sicurezza sanitaria sono incompatibili con i tempi dell’epidemia. Non possiamo perdere mesi per esaminare un vaccino – aggiunge De Luca -. Noi chiederemo che queste indagini si facciano nel corso di pochi giorni, in condizioni di sicurezza, ma si lavora anche la notte. Ema e Aifa devono lavorare anche la notte”. Poi rilancia l’idea di produrre i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ci auguriamo che il nuovo, ma non c’è da farsi illusioni, dia un’accelerazione alledi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine di un evento che si è tenuto all’Eav, fa il punto sui. “Credo che bisogni fare due cose: accelerare i tempi di valutazione deida parte dell’Aifa, oltre che dell’Ema, i tempi di attività di queste agenzie per la sicurezza sanitaria sono incompatibili con i tempi dell’epidemia. Non possiamo perdere mesi per esaminare un vaccino – aggiunge De-. Noi chiederemo che queste indagini si facciano nel corso di pochi giorni, in condizioni di sicurezza, ma si lavora anche la notte. Ema e Aifa devono lavorare anche la notte”. Poi rilancia l’idea di produrre i ...

fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: '#Vaccini non sono come la grappa', l'affondo di De Luca - Iolanda07658172 : - Adnkronos : '#Vaccini non sono come la grappa', l'affondo di De Luca - Luca__Pagani : RT @StefanoScoglio: Come avevo annunciato a Dicembre, quando l’OMS chiese di ridurre i cicli di PCR, i presunti contagi sono crollati grazi… -