Vaccini dai medici di base, almeno 35mila pronti a farli negli studi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il punto nodale è l’arrivo delle dosi, in ritardo e in quanti minori rispetto al previsto. Tutto il resto attorno però si sta organizzando. Il governo Draghi ha detto da subito che sarebbero aumentati i luoghi per fare i vaccini, palestre, caserme, tende della protezione civile. Adesso c’è anche l’accordo con i medici di base. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il punto nodale è l’arrivo delle dosi, in ritardo e in quanti minori rispetto al previsto. Tutto il resto attorno però si sta organizzando. Il governo Draghi ha detto da subito che sarebbero aumentati i luoghi per fare i vaccini, palestre, caserme, tende della protezione civile. Adesso c’è anche l’accordo con i medici di base.

