Vaccini Covid, Sanofi produrrà anche quello di Janssen (Johnson&Johnson): "12 milioni di dosi al mese" (Di lunedì 22 febbraio 2021) La campagna vaccinale in Italia e in Europa potrebbe subire un'accelerazione dopo l'accordo tra due case farmaceutiche. Sanofi – il marchio francese che ha dovuto ritardare la messa a punto del proprio vaccino – produrrà in Francia il prodotto della concorrente americana Janssen (Johnson&Johnson), così come ha già annunciato di fare per quello di Pfizer-BioNTech. In un comunicato, l'azienda farmaceutica francese annuncia che si incaricherà della formulazione e del riempimento dei flaconi nel suo sito di Marcy-l'Etoile, vicino a Lione, "a partire dal terzo trimestre" del 2021 e "a un ritmo di circa 12 milioni di dosi al mese". Sanofi ha già annunciato nelle scorse settimane che produrrà nella sua fabbrica in Germania, a Francoforte, ...

