Vaccini Covid, potrebbe produrli l'Esercito? "Obiettivo possibile per i siti della Difesa. Ci sono capacità e potenzialità" (Di lunedì 22 febbraio 2021) La campagna vaccinale procede al ritmo imposto dalle consegne dei fornitori: Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Il ritardo, in alcuni casi, è notevole, rispetto ai programmi previsti all'inizio della campagna: 28 milioni di dosi attese, per il primo trimestre, dimezzate oggi, realisticamente si arriverà a 14 milioni di dosi per il primo trimestre. Qualche regione sta provando la trattativa privata, ma se è vero che quote di vaccino sono svincolate dall'accordo centrale dell'Ue, resta altrettanto vero il problema produttivo: se i big player non riescono a consegnare, anche i singoli accordi privati possono soffrire di questa identica carenza produttiva, a monte. Una delle soluzioni, sulle quali convenne Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, due settimane fa, proprio in un'intervista al Fattoquotidiano.it, fu quella di una ...

