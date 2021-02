Vaccini Covid, il ministro Giorgetti convoca Farmindustria. Allo studio la lista di aziende che hanno le macchine per la produzione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mentre in Europa continuano a stringersi alleanze tra case farmaceutiche per produrre i Vaccini già approvati e sul punto di avere il via libera dagli enti regolatori, anche l’Italia potrebbe partecipare con le sue aziende alla produzione. Una strategia che sarebbe gradita al premier Mario Draghi anche in una ottica di collaborazione europea. “Siamo stati contattati ieri dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per fare il punto della situazione sulle possibilità di produrre i Vaccini anti-Covid in Italia” ha spiegato all’Ansa il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, presidente e Amministratore Delegato di Janssen, farmaceutica del gruppo Johnson&Johnson, che proprio oggi ha firmato un accordo con Sanofi-Gsk per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mentre in Europa continuano a stringersi alleanze tra case farmaceutiche per produrre igià approvati e sul punto di avere il via libera dagli enti regolatori, anche l’Italia potrebbe partecipare con le suealla. Una strategia che sarebbe gradita al premier Mario Draghi anche in una ottica di collaborazione europea. “Siamo stati contattati ieri daldello Sviluppo economico Giancarloper fare il punto della situazione sulle possibilità di produrre ianti-in Italia” ha spiegato all’Ansa il presidente diMassimo Scaccabarozzi, presidente e Amministratore Delegato di Janssen, farmaceutica del gruppo Johnson&Johnson, che proprio oggi ha firmato un accordo con Sanofi-Gsk per ...

