Vaccini covid: c'è l'accordo Governo, Regioni e medici di base per la somministrazione dei vaccini (Di lunedì 22 febbraio 2021) C'è l'accordo tra medici di famiglia, Governo e Regioni: i medici di base parteciperanno attivamente alla campagna vaccinale anti-covid diventata il punto di svolta per combattere la pandemia. Soddisfazione da parte del ministro Roberto Speranza e anche da parte della Federazione dei medici di medicina generale. Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni considera questo un momento fondamentale della lotta al virus: "Ci permette di guardare al futuro organizzativo della campagna vaccinale con maggiore ottimismo". vaccini covid: l'esultanza di Speranza La campagna vaccinale è stata presa di mira poco dopo il suo inizio. Considerata fondamentale per ...

