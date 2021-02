Vaccini anti-Covid, quasi mille le somministrazioni nella giornata di oggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonella giornata di oggi 22 febbraio sono stati somministrate presso i Centri Vaccinali anti-Covid dell’Asl di Avellino tot. 997 dosi di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia ? 108 presso il Centro Vaccinale di Lioni ? 54 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 108 presso il Centro Vaccinale di Montella ? 108 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ? 105 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina ? 102 presso il Centro Vaccinale di Solofra ? 103 presso il Centro Vaccinale di Cervinara ? 207 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi22 febbraio sono stati somministrate presso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 997 dosi di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia ? 108 presso il Centro Vaccinale di Lioni ? 54 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 108 presso il Centro Vaccinale di Montella ? 108 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ? 105 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina ? 102 presso il Centro Vaccinale di Solofra ? 103 presso il Centro Vaccinale di Cervinara ? 207 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

