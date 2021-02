Vaccinazioni Lazio | oggi 32mila prenotati tra docenti e personale ATA

(Di lunedì 22 febbraio 2021), lunedì 22 gennaio, partiranno le primeanti-Covid per iscolastico e universitario. Nello specifico, per la Regionea ricevere la dose saranno 4mila persone, vicine al mondo della scuola, in 30 punti vaccinali AstraZeneca. Iadsono, ma già da domani vi si aggiungeranno le prenotazioni dei lavoratori dai 56 ai 65 anni. Da giovedì, poi, nell’elenco ci sarà ildi età compresa tra 33 e 44 anni ed infine, da sabato, le persone under 34. Leggi anche: Roma, accertata la variante inglese all’Istituto Sinopoli-Ferrini: scuola chiusa e lezioni sospese Le incognite sui vaccini ai, però, restano due: da un lato la costante riduzione delle dosi ...

... seguita dall'Emilia - Romagna con 1.852, dalla Campania con 1.658 e dalcon 1.048 nuovi casi. Bonomi: "Pronti ad aprire le fabbriche per le" TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ......mentre i governatori chiedono al governo Draghi "un cambio di passo" su Covid e, a ... In fascia gialla: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia,, Lombardia, Marche, Piemonte, ...Il pressing dei governatori I cambi di colore arrivano mentre i governatori chiedono al governo Draghi "un cambio di passo" su Covid e vaccinazioni ... Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, ...cioè sono molto meno gli ospiti vaccinati delle Rsa (in Lazio 25.982 ospiti delle strutture residenziali contro i 63.396 over 80; in Campania il rapporto è 10mila contro quasi 49mila). Una situazione ...