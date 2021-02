Usca pediatrica, la richiesta sul tavolo del Governatore De Luca (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Ha scritto al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e al Direttore Generale ASL Salerno, Mario lervolino, l’avvocato Manuel Gatto del?Associazione “Andare Avanti” che a seguito confronto con Gaetano Amatruda, referente dell’Associazione salernitana “Andare Avanti” e con Aniello Salzano, commissario cittadino UdC, sta promuovendo la realizzazione di un’Usca pediatrica nel Territorio comunale di Salerno. Con il sostegno del Consigliere Comunale Dante Santoro, l’iniziativa sposata anche dai consiglieri Cammarota, Celano, Gallo, Pessolano è stata inserita ed approvata nella seduta del Consiglio Comunale di Salerno. Ed ora la proposta può andare avanti. Per questo Gallo ha scritto al Governatore della Regione per dare rapido impulso all’iter ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Ha scritto aldella Regione Campania Vincenzo Dee al Direttore Generale ASL Salerno, Mario lervolino, l’avvocato Manuel Gatto del?Associazione “Andare Avanti” che a seguito confronto con Gaetano Amatruda, referente dell’Associazione salernitana “Andare Avanti” e con Aniello Salzano, commissario cittadino UdC, sta promuovendo la realizzazione di un’nel Territorio comunale di Salerno. Con il sostegno del Consigliere Comunale Dante Santoro, l’iniziativa sposata anche dai consiglieri Cammarota, Celano, Gallo, Pessolano è stata inserita ed approvata nella seduta del Consiglio Comunale di Salerno. Ed ora la proposta può andare avanti. Per questo Gallo ha scritto aldella Regione per dare rapido impulso all’iter ...

