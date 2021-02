Usa Covid-19: 500.000 morti, minuto di silenzio alla Casa Bianca (Di lunedì 22 febbraio 2021) In una nota della Casa Bianca si legge che Biden terrà un discorso al tramonto in onore di chi ha perso la vita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 febbraio 2021) In una nota dellasi legge che Biden terrà un discorso al tramonto in onore di chi ha perso la vita L'articolo proviene da Firenze Post.

