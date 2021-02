Uovo di Pasqua Chiara Ferragni ricavato in beneficenza: dove si compra (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fan di Chiara Ferragni all’ascolto! L’imprenditrice digitale più amata d’Italia ha dato vita ad una nuova idea che già sta facendo parlare i suoi followers e non solo. Si avvicina Pasqua e la nota influencer ha deciso di mettere in vendita un Uovo di cioccolato firmato proprio Chiara Ferragni. Lei non ne ha ancora parlato, lo farà proprio in questi giorni, lo ha giusto accennato sui social network dove però la notizia impazza da un po’. Sarà riconoscibile dal simbolo del suo brand: l’occhio celeste. Un Uovo di Pasqua confezionato in rosa in vendita in limited edition per Dolci Preziosi. Il ricavato andrà in beneficenza. Scopriamone di più cercando anche di capire dove è possibile ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fan diall’ascolto! L’imprenditrice digitale più amata d’Italia ha dato vita ad una nuova idea che già sta facendo parlare i suoi followers e non solo. Si avvicinae la nota influencer ha deciso di mettere in vendita undi cioccolato firmato proprio. Lei non ne ha ancora parlato, lo farà proprio in questi giorni, lo ha giusto accennato sui social networkperò la notizia impazza da un po’. Sarà riconoscibile dal simbolo del suo brand: l’occhio celeste. Undiconfezionato in rosa in vendita in limited edition per Dolci Preziosi. Ilandrà in. Scopriamone di più cercando anche di capireè possibile ...

