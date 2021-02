Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: Armando e Gianni litigano per la tronista Samantha (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: il dating – show di Maria De Filippi ricomincia alla grande. Chi litiga con chi, nella puntata di oggi? Gianni Sperti sbotta su Gemma Galgani e Maurizio La trasmissione inizierà con Gemma Galgani che, arrivata in studio, si lamenterà di Maurizio per le sue foto “hot” che ha mostrato alla sua rivale Maria e della “solita” Tina Cipollari con i suoi attacchi. Ne nascerà una bagarre, ma interverrà Gianni Sperti, il quale dirà che è inutile parlarne, perché comunque la dama non voleva più frequentare il cavaliere. Riccardo e Roberta escono ancora insieme Riccardo ha provato a voltare pagina, dopo che Roberta ha deciso di non frequentarlo più: fuori da “Uomini e Donne” ha visto Antonella ed Elisabetta, ma dalla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 febbraio 2021)22: il dating – show di Maria De Filippi ricomincia alla grande. Chi litiga con chi, nella puntata di oggi?Sperti sbotta su Gemma Galgani e Maurizio La trasmissione inizierà con Gemma Galgani che, arrivata in studio, si lamenterà di Maurizio per le sue foto “hot” che ha mostrato alla sua rivale Maria e della “solita” Tina Cipollari con i suoi attacchi. Ne nascerà una bagarre, ma interverràSperti, il quale dirà che è inutile parlarne, perché comunque la dama non voleva più frequentare il cavaliere. Riccardo e Roberta escono ancora insieme Riccardo ha provato a voltare pagina, dopo che Roberta ha deciso di non frequentarlo più: fuori da “” ha visto Antonella ed Elisabetta, ma dalla ...

