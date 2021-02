Uno “youtuber” compra una casa piena di cianfrusaglie a 6.500 euro per cercare di vendere tutto per 260.500 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Conosci il programma televisivo “Who gives more?” Se sì, allora amerai sicuramente il canale YouTube di Alex Archbold, che ha mostrato, in una serie di video, la sua ultima avventura per l’acquisto di una casa nella quale ha trovato le cianfrusaglie più incredibili! Alex Archbold è il proprietario di un negozio di antiquariato in Edmonton (Canada) ed il suo canale YouTube conta già circa 380 mila iscritti. La sua ultima avventura è stata molto seguita, poiché ha acquistato una vecchia casa a soli 6.500 euro ed è riuscito poi a guadagnare oltre 260.500 mila euro! Questa casa apparteneva a Bette-Joan Rac, un’insegnante di pianoforte, da cui Alex aveva già acquistato in passato una bellissima Cadillac. credit: Youtube/Curiosity Incorporated Da pochi mesi Bette è venuta a mancare, ed il ... Leggi su virali.video (Di lunedì 22 febbraio 2021) Conosci il programma televisivo “Who gives more?” Se sì, allora amerai sicuramente il canale YouTube di Alex Archbold, che ha mostrato, in una serie di video, la sua ultima avventura per l’acquisto di unanella quale ha trovato lepiù incredibili! Alex Archbold è il proprietario di un negozio di antiquariato in Edmonton (Canada) ed il suo canale YouTube conta già circa 380 mila iscritti. La sua ultima avventura è stata molto seguita, poiché ha acquistato una vecchiaa soli 6.500ed è riuscito poi a guadagnare oltre 260.500 mila! Questaapparteneva a Bette-Joan Rac, un’insegnante di pianoforte, da cui Alex aveva già acquistato in passato una bellissima Cadillac. credit: Youtube/Curiosity Incorporated Da pochi mesi Bette è venuta a mancare, ed il ...

