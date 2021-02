United Airlines fermerà temporaneamente i Boeing 777 come quello che ieri ha perso dei pezzi sopra Denver (Di lunedì 22 febbraio 2021) La compagnia aerea americana United Airlines ha detto che fermerà temporaneamente i suoi 24 aerei Boeing 777 con motore della serie Pratt & Whitney 4000, come quello che domenica aveva perso dei pezzi mentre sorvolava Denver. L’aereo era stato costretto Leggi su ilpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) La compagnia aerea americanaha detto chei suoi 24 aerei777 con motore della serie Pratt & Whitney 4000,che domenica avevadeimentre sorvolava. L’aereo era stato costretto

