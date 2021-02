Una Vita, anticipazioni spagnole: Moncho ritorna ad Acacias, ma Ramon si rifiuta di vederlo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ritorni inaspettati, gesti commoventi e interventi tempestivi, le anticipazioni spagnole di Una Vita si presentano tutt'altro che noiose. A vivere un periodo intenso sarà proprio la famiglia Palacios con l'atteso ritorno del piccolo Moncho. Purtroppo nonno Ramon si rifiuterà di incontrare il nipotino e questo farà arrabbiare non poco Lolita. Quest'ultima, frattanto, si legherà sempre di più a Fidel. Per Genoveva la situazione s'infittirà dato che la sua stessa Vita sarà appesa ad un filo. anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Aurelio intenzionato ad avvelenare Genoveva Il marito di Genoveva sarà sul punto di abusare di Valeria, ma grazie all'intervento provvidenziale di David, il peggio verrà scampato. In seguito la nuova arrivata ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ritorni inaspettati, gesti commoventi e interventi tempestivi, ledi Unasi presentano tutt'altro che noiose. A vivere un periodo intenso sarà proprio la famiglia Palacios con l'atteso ritorno del piccolo. Purtroppo nonnosi rifiuterà di incontrare il nipotino e questo farà arrabbiare non poco Lolita. Quest'ultima, frattanto, si legherà sempre di più a Fidel. Per Genoveva la situazione s'infittirà dato che la sua stessasarà appesa ad un filo.Una, trame: Aurelio intenzionato ad avvelenare Genoveva Il marito di Genoveva sarà sul punto di abusare di Valeria, ma grazie all'intervento provvidenziale di David, il peggio verrà scampato. In seguito la nuova arrivata ...

GermaniaItalia : “È una giornata talmente bella, e io me ne devo andare. Ma cosa conta la nostra vita, se così riusciremo a risvegli… - Tg3web : In Israele da oggi tutte le persone munite di attestato di immunità potranno tornare a fare una vita quasi normale.… - robertapinotti : Esprimo la mia vicinanza e sincera partecipazione al dolore delle famiglie dell’Ambasciatore #Attanasio e del Carab… - zazoomblog : Una Vita anticipazioni spagnole: Moncho ritorna ad Acacias ma Ramon si rifiuta di vederlo - #anticipazioni… - Azzurra54227165 : RT @GiorgiaMeloni: Vittorio Iacovacci è il carabiniere rimasto ucciso in #Congo. 30 anni, una vita davanti. Morto mentre tentava di protegg… -