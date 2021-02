UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1129 di Una VITA di martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 2021: Marcia continua ad avere dei dubbi sull’identità di Santiago e vorrebbe anche capire qualcosa di più sui rapporti dell’uomo con Genoveva, ma lui riesce a convincerla di aver parlato con la Salmeron per un posto di lavoro. Susana è sempre più nervosa dopo aver scoperto che Armando ha salutato anche Carmen e Lolita. L’avvocato Toscano consiglia a Bellita di ingaggiare un detective privato per rintracciare Margarita. José ed Emilio cercano invano di convincere Cinta a ritornare sulle scene, intanto proprio José appare tentato dalla recitazione. Fabiana tenta di calmare Ursula, che però è in preda dei ricordi del passato e vuole vendetta nei confronti dei vicini di Acacias: di conseguenza, ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 febbraio 2021)1129 di Unadi23 e24: Marcia continua ad avere dei dubbi sull’identità di Santiago e vorrebbe anche capire qualcosa di più sui rapporti dell’uomo con Genoveva, ma lui riesce a convincerla di aver parlato con la Salmeron per un posto di lavoro. Susana è sempre più nervosa dopo aver scoperto che Armando ha salutato anche Carmen e Lolita. L’avvocato Toscano consiglia a Bellita di ingaggiare un detective privato per rintracciare Margarita. José ed Emilio cercano invano di convincere Cinta a ritornare sulle scene, intanto proprio José appare tentato dalla recitazione. Fabiana tenta di calmare Ursula, che però è in preda dei ricordi del passato e vuole vendetta nei confronti dei vicini di Acacias: di conseguenza, ...

