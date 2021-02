Una vita anticipazioni: Marcia sospetta e indaga ma Santiago mente. Chi è davvero? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Che cosa sta per scoprire Marcia sulla vera identità di Santiago? Ma come è possibile che l’uomo le ricordi così tanto il suo vero marito? Genoveva ha trovato un uomo così tanto somigliante al vero marito di Marcia che però non ricorda del loro passato e non ha la famosa cicatrice che la brasiliana ricorda? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci portano ad Acacias 38 per la prima parte dell’episodio 1128. Una vita torna domani, 23 febbraio 2021 e le nostre anticipazioni ci raccontano proprio quello che accadrà in questo nuovo appuntamento con la soap di Canale 5. Marcia ha parlato dei suoi sospetti con Casilda ma la domestica stenta a credere che Santiago possa essere un altro uomo. E poi perchè mentire? L due ragazze ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) Che cosa sta per scopriresulla vera identità di? Ma come è possibile che l’uomo le ricordi così tanto il suo vero marito? Genoveva ha trovato un uomo così tanto somigliante al vero marito diche però non ricorda del loro passato e non ha la famosa cicatrice che la brasiliana ricorda? Lo scopriamo con ledi Unache ci portano ad Acacias 38 per la prima parte dell’episodio 1128. Unatorna domani, 23 febbraio 2021 e le nostreci raccontano proprio quello che accadrà in questo nuovo appuntamento con la soap di Canale 5.ha parlato dei suoi sospetti con Casilda ma la domestica stenta a credere chepossa essere un altro uomo. E poi perchè mentire? L due ragazze ...

Tg3web : In Israele da oggi tutte le persone munite di attestato di immunità potranno tornare a fare una vita quasi normale.… - RollingStoneita : Nel documentario #CrockOfGold, da oggi in streaming, Julien Temple racconta la storia del cantante dei Pogues: la g… - pisto_gol : Se ne è andato #MauroBellugi , difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale. Aveva 71 anni, ha v… - DebiruS : @romatoday E' una vita che c'è quel chiosco, pensare ad una ritorsione mi sembra assurdo, che tristezza - Francy11412804 : RT @btch__goddess: Dura vita da Alba Paretti che deve continuare dar addosso a MTR e leccare a Tommasino per assicurarsi che il figliolo 0p… -