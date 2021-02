Una Vita anticipazioni: Genoveva annuncia la sua gravidanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Puntate di Una Vita ricche di novità, in quanto Genoveva e Felipe Alvarez Hermoso iniziano una relazione dopo la delusione avuta per Marcia ed annunciano il loro fidanzamento ai paesani. Al termine di una serata di gala, la donna confessa di avere un ritardo; l’avvocato, ancora profondamente innamorato della Sampaio, resta turbato e chiede consiglio all’amico Liberto. Una Vita trame, Genoveva ha paura di perdere Felipe Genoveva teme fortemente che Felipe possa tornare insieme a Marcia e per essere sicura che il suo amato resti con lei gli confessa di esser pronta ad avere un figlio. L’ Alvarez Hermoso non mostra alcun entusiasmo alla notizia, ma è preoccupato, perché questo significherebbe per lui perdere definitivamente ogni possibilità di stare insieme alla Sampaio. Felipe si confida ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Puntate di Unaricche di novità, in quantoe Felipe Alvarez Hermoso iniziano una relazione dopo la delusione avuta per Marcia edno il loro fidanzamento ai paesani. Al termine di una serata di gala, la donna confessa di avere un ritardo; l’avvocato, ancora profondamente innamorato della Sampaio, resta turbato e chiede consiglio all’amico Liberto. Unatrame,ha paura di perdere Felipeteme fortemente che Felipe possa tornare insieme a Marcia e per essere sicura che il suo amato resti con lei gli confessa di esser pronta ad avere un figlio. L’ Alvarez Hermoso non mostra alcun entusiasmo alla notizia, ma è preoccupato, perché questo significherebbe per lui perdere definitivamente ogni possibilità di stare insieme alla Sampaio. Felipe si confida ...

