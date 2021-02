UNA VITA, anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 28 febbraio a venerdì 5 marzo 2021: José sprona Cinta a tornare sul palcoscenico. Dal canto suo, l’uomo partecipa alle prove teatrali alle spalle di Bellita che, accorgendosi che le sta nascondendo qualcosa, sospetta un tradimento. Addolorato per la perdita di Remigia, Jacinto tralascia il lavoro. Marcelina, temendo un suo licenziamento, decide di provare a risollevarlo portandolo al suo villaggio. Rosina organizza una merenda per salutare Susana prima che parta per Genova. La festa viene interrotta dall’arrivo di Armando, che chiede a Susana di partire per la Francia insieme a lui. Dopo un primo rifiuto, la donna accetta a una condizione: prima devono sposarsi. Sembra che Genoveva sia riuscita a conquistare Felipe. Marcia vuole ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 febbraio 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 28a venerdì 5: José sprona Cinta a tornare sul palcoscenico. Dal canto suo, l’uomo partecipa alle prove teatrali alle spalle di Bellita che, accorgendosi che le sta nascondendo qualcosa, sospetta un tradimento. Addolorato per la perdita di Remigia, Jacinto tralascia il lavoro. Marcelina, temendo un suo licenziamento, decide di provare a risollevarlo portandolo al suo villaggio. Rosina organizza una merenda per salutare Susana prima che parta per Genova. La festa viene interrotta dall’arrivo di Armando, che chiede a Susana di partire per la Francia insieme a lui. Dopo un primo rifiuto, la donna accetta a una condizione: prima devono sposarsi. Sembra che Genoveva sia riuscita a conquistare Felipe. Marcia vuole ...

