Una Vita anticipazioni al 5 marzo 2021: Genoveva avrà Felipe (Di lunedì 22 febbraio 2021) Abbiamo conosciuto chi è Genoveva. Le anticipazioni di Una Vita, dal 28 febbraio al 5 marzo 2021, mostrano che la perfida donna riuscirà a ottenere l’avvocato. Che succederà in seguito? Una Vita da domenica 28 febbraio a venerdì 5 marzo 2021: José spinge Cinta verso il palcoscenico e Genoveva seduce Felipe José spingerà Cinta a tornare sul palcoscenico e a mostrare la sua arte. L’ uomo parteciperà ad ogni prova teatrale e Bellita sospetterà di essere tradita. Jacinto, dopo avere perso Remigia, lascerà addolorato il lavoro. Marcelina, avrà paura che sia licenziato e deciderà di accompagnarlo al suo villaggio, per risollevargli il morale. Rosina organizzerà una merenda, per salutare tutti ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Abbiamo conosciuto chi è. Ledi Una, dal 28 febbraio al 5, mostrano che la perfida donna riuscirà a ottenere l’avvocato. Che succederà in seguito? Unada domenica 28 febbraio a venerdì 5: José spinge Cinta verso il palcoscenico eseduceJosé spingerà Cinta a tornare sul palcoscenico e a mostrare la sua arte. L’ uomo parteciperà ad ogni prova teatrale e Bellita sospetterà di essere tradita. Jacinto, dopo avere perso Remigia, lascerà addolorato il lavoro. Marcelina,paura che sia licenziato e deciderà di accompagnarlo al suo villaggio, per risollevargli il morale. Rosina organizzerà una merenda, per salutare tutti ...

