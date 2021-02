Una Vita, anticipazioni 23 febbraio: Susana angosciata per Armando (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 23 febbraio: come proseguirà la telenovela? Ormai questa stagione è agli sgoccioli … Una Vita, anticipazioni 23 febbraio: Marcia sempre più sospettosa su Santiago ed altro ancora Aumentano le riserve di Marcia su Santiago e l’ex fidanzata di Felipe ne parla ancora a Casilda. Becerra tenta di rassicurare la moglie sulla propria identità, ma non ci riesce. Susana è sempre più insofferente perché Armando se n’è andato: i vicini non la sopportano più e le amiche non la capiscono. A peggiorare la situazione, è la scoperta da parte della Sèler che l’amato sia tornato per un saluto a Carmen e a Lolita. Bellita è sempre alle prese con Alfonso: la cantante vuole cercare Margarita e Toscano le propone di rivolgersi ad un investigatore ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una23: come proseguirà la telenovela? Ormai questa stagione è agli sgoccioli … Una23: Marcia sempre più sospettosa su Santiago ed altro ancora Aumentano le riserve di Marcia su Santiago e l’ex fidanzata di Felipe ne parla ancora a Casilda. Becerra tenta di rassicurare la moglie sulla propria identità, ma non ci riesce.è sempre più insofferente perchése n’è andato: i vicini non la sopportano più e le amiche non la capiscono. A peggiorare la situazione, è la scoperta da parte della Sèler che l’amato sia tornato per un saluto a Carmen e a Lolita. Bellita è sempre alle prese con Alfonso: la cantante vuole cercare Margarita e Toscano le propone di rivolgersi ad un investigatore ...

