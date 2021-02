Una Vita, anticipazioni 23 febbraio: Marcia indaga su Genoveva e Santiago (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ad Una Vita terranno sempre più banco i sospetti di Marcia sulla vera identità di Santiago, come testimoniano le anticipazioni della soap opera spagnola di martedì 23 febbraio. La giovane, infatti, ha notato che il marito non presenta più una vistosa cicatrice sulla schiena e non ricorda particolari importanti del loro passato insieme. Quando la Sampaio ha fatto presenti al marito le sue perplessità, lui le ha spiegato di aver trascorso molto tempo in prigione e questa esperienza gli ha fatto perdere parte della memoria, mentre per la cicatrice ha detto di essersi affidato alla cure di una guaritrice. Marcia continuerà ad avere molti dubbi e sospetti su Santiago e si confronterà con Casilda alla quale confiderà le proprie paure. Inoltre, la brasiliana inizierà anche ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ad Unaterranno sempre più banco i sospetti disulla vera identità di, come testimoniano ledella soap opera spagnola di martedì 23. La giovane, infatti, ha notato che il marito non presenta più una vistosa cicatrice sulla schiena e non ricorda particolari importanti del loro passato insieme. Quando la Sampaio ha fatto presenti al marito le sue perplessità, lui le ha spiegato di aver trascorso molto tempo in prigione e questa esperienza gli ha fatto perdere parte della memoria, mentre per la cicatrice ha detto di essersi affidato alla cure di una guaritrice.continuerà ad avere molti dubbi e sospetti sue si confronterà con Casilda alla quale confiderà le proprie paure. Inoltre, la brasiliana inizierà anche ...

